Un cosplay di Naruto augura Buon Natale con una sensuale Hinata

È quasi Natale, e c'è già aria di festa. Mentre i mangaka stanno già disegnando bozze e shikishi per augurare buone feste ai propri lettori in occasione del 25 dicembre, sono già fioccati cosplay di ogni genere che si agganciano allo spirito delle feste per modificare i vari costumi. Dopo quello di Jojo: Vento Aureo, eccone uno di Naruto.

Chibikaty ha deciso di fare gli auguri di Natale a Naruto-kun impersonando Hinata Hyuga, ragazza che ha sempre spasimato per l'attuale settimo Hokage. Lo fa puntando sulle proprie armi e sulla propria sensualità, lasciando da parte gli abiti da ninja e vestendo quelli da natalizi.

Mentre capelli blu e occhi col Byakugan rimangono gli stessi, Hinata indossa il classico cappello di Natale e un corpetto rosso con ricami bianchi. Le tre foto della cosplayer sono presenti nel post in calce, che ha già conquistato più di 16.000 like su Instagram. Nella categoria di cosplay sexy si aggiunge anche Erza di Fairy Tail, anch'ella vestita di tutto punto per augurare Buon Natale.

Naruto è un manga di Masashi Kishimoto, pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il settembre 1999 e il novembre 2014. Diventato immortale grazie alla popolarità conquistata nel corso degli anni 2000, attualmente vede la sua storia proseguire grazie al sequel Boruto: Naruto Next Generations.