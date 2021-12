Un cosplay di Naruto con Hinata e Kushina, il ninja con la sua famiglia in una foto

Naruto non ha mai potuto sperimentare la gioia della famiglia. Come ben noto, i suoi genitori Minato Namikaze e Kushina Uzumaki morirono durante l'attacco della Volpe a Nove Code al Villaggio della Foglia, difendendo il loro figlio appena nato e messo già in pericolo da Tobi. La verità il ninja la conoscerà soltanto molto più in là.

Pur avendo conosciuto la madre, per un breve istante durante la lotta interiore con la Volpe a Nove Code, Naruto sa di aver perso tantissimi momenti quotidiani con lei. Momenti che però può in parte recuperare in Boruto: Naruto Next Generations diventando genitore, grazie alla famiglia messa su con Hinata Hyuga.

Qualcuno ha già ritratto un cosplay di Naruto e Hinata come coppia. Ora invece un gruppo di appassionati ha deciso di portare oltre questo quadretto preparando una scena di famiglia - ovviamente mai avvenuta nel manga e nell'anime - in questo cosplay con Naruto, Hinata e Kushina che mangiano il ramen tutti insieme.

La futura moglie e la madre di Naruto sono al fianco del protagonista, facendolo sentire a casa. La cosplayer Anastasia, che ha portato su Instagram queste due foto disponibili in basso, ha anche interpretato da sola Kushina incinta in un cosplay davvero ben fatto.