Un cosplay di Naruto: Shippuden porta in vita uno splendido Shikamaru Nara

La serie di Naruto è diventata uno dei capisaldi del mondo dei manga, con una storia e interazioni tra i personaggi unici e particolarmente apprezzati. Proprio i personaggi sono uno dei più importanti fattori di successo dell'opera di Masashi Kishimoto e grazie alla longevità dell'opera se ne sono sviluppati parecchi amati dai fan.

Tra i personaggi di Naruto: Shippuden più apprezzati c'è indubbiamente Shikamaru Nara, il ninja che iniziò a mettersi in mostra durante l'arco dell'esame di selezione dei chunin e che poi ha avuto un'ottima evoluzione durante la seconda fase della storia, culminando nella saga dei distruttori immortali Hidan e Kakuzu.

Shikamaru ha ispirato diversi cosplay, e uno degli ultimi arrivati per il personaggio mostra la fedeltà con cui è trattata la sua figura. Come potete vedere in calce, AnimeCulture ha condiviso due foto di un cosplay in cui Shikamaru Nara è protagonista con la sua divisa da chunin, come l'abbiamo rivisto in Naruto: Shippuden. Sicuramente il cosplay prende ispirazione da una delle ultime fasi della storia, successive alla morte del suo sensei Asuma Sarutobi.

Intorno al personaggio sono ruotate diverse fan art che l'hanno ritratto anche in versione Uchiha, mentre attualmente ha un ruolo da mentore in Boruto: Naruto Next Generations.