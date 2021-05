Un cosplay di Naruto Uzumaki adolescente e fedele di Gloqu

Naruto Uzumaki è uno dei personaggi che hanno più segnato i primi anni del 2000 nel settore manga. Il ninja biondo ha accompagnato intere generazioni di appassionati di anime e manga e proprio grazie a lui che in molti si sono avvicinati a questo medium.

Ormai la sua storia principale si è conclusa con la fine del manga di Naruto, anche se è un personaggio estremamente importante anche in Boruto: Naruto Next Generations, e la sua fama è dovuta in particolare alla fase che nell'anime è denominata Shippuden. Dopo i due anni di allenamento con Jiraiya, ritorna a Konoha da adolescente e pronto per le nuove sfide.

La sua bandana passa da blu a nera, così come la tinta secondaria della sua tuta, che passa da arancione e blu ad arancione e nera. Non cambia però la passione per il ramen e soprattutto per quello preparato da Ichiraku. Nella realtà trovare un negozio come Ichiraku, specie in occidente, è molto difficile, ma il cosplayer russo Gloqu ci ha provato.

Realizzando un perfetto Naruto Uzumaki nel suo cosplay, si è messo in posa davanti a un negozio di ramen. Sembra davvero di vedere nella realtà l'incarnazione del ninja biondo, considerati tutti i dettagli del costume fedeli a quelli della controparte animata. Sarà pronto alla sfida con i cosplay di Sasuke Uchiha?