Un cosplay di Naruto Uzumaki con la sua timida Hinata Hyuga

Nell'universo di Naruto, creato dal leggendario autore Masashi Kishimoto, una delle relazioni più toccanti e significative è quella formata dal protagonista Naruto Uzumaki e dalla dolce Hinata Hyuga.

Naruto, noto per la sua personalità vivace e solare, sembrava ignorare la presenza silenziosa di Hinata. Quest'ultima, timida e riservata, ammirava il ragazzo da lontano, coltivando un affetto profondo ma incapace di esprimersi apertamente. Osserviamo insieme questi due personaggi nella rivisitazione delle cosplayer ohaiomambo e fangirlnojutsu.

In questi cosplay di Naruto Uzumaki e Hinata Hyuga di Naruto, la giovane ninja si nasconde mentre guarda con affetto e ammirazione il suo amato. L'evoluzione della loro relazione è stata lunga e complicata: all'inizio della storia, il ragazzo era innamorato di Sakura Haruno, ma quando ha cominciato a percepire la forza e la determinazione di Hinata ha iniziato a guardarla con occhi differenti.

Con il passare del tempo, Naruto ha iniziato a comprendere e apprezzare la gentilezza e la dedizione di Hinata. La loro relazione ha avuto una svolta significativa durante la saga di Pain in Naruto, quando la ragazza si è quasi sacrificata per proteggere il giovane ninja. Questo gesto eroico ha colpito profondamente Naruto, facendogli capire quanto Hinata fosse disposta a fare per lui.

In Boruto: Naruto Next Generation, i due sono diventati marito e moglie e hanno messo al mondo due figli: Boruto e Himawari. Attualmente, però, la trama del sequel di Boruto vede Naruto e Hinata intrappolati in uno stato a metà tra la vita e la morte.