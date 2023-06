Un cosplay di Naruto versione erotica di Enako, la cosplayer più famosa del Giappone

Ogni trimestre, Weekly Shonen Jump propone un nuovo viaggio che lancerà il lettore nella mente dell'autore di turno. Tra storie d'azione e fantasy, racconti horror, scene d'amore e quant'altro, nel 1999 fece il suo esordio quello che sarebbe diventato uno dei manga più leggendari di sempre: Naruto, nato dalla matita di Masashi Kishimoto.

Villaggio della Foglia, una delle capitali militari di questo mondo ninja. Un ragazzino biondo si diverte a rovinare, con vernice e disegni infantili, i famosi volti in pietra dei precedenti hokage. Quel ragazzino verrà redarguito, e saranno quelli i primi momenti della storia di Naruto Uzumaki, che diventerà poi un grande ninja. Quell'inizio è ricordato da tutti i veri appassionati della serie, che si sono poi goduti un lungo percorso tra amicizie rovinate e ritrovate, cuori infranti, battaglie adrenaliniche e tanta determinazione.

Naruto è un racconto che ha in qualche modo affascinato un grandissimo numero di persone e per questo è sempre uno dei manga più replicati nel settore dei cosplay. Ci sono tanti personaggi che finiscono al centro di queste trasformazioni: Sasuke, Kakashi, Tsunade, Sakura, Hinata, ma ovviamente c'è spazio anche per il protagonista stesso. E stavolta a interpretarlo ci ha pensato Enako, la cosplayer più famosa del Giappone.

In due foto, Enako ha creato un cosplay di Naruto Uzumaki da giovane, con la divisa arancione e blu e il suo sguardo da ragazzino mentre prova a replicare la tecnica della moltiplicazione del corpo, mentre nella seconda si è trasformata creando un cosplay di Naruto in versione erotica, con la sua tecnica seducente. Un bel modo per ricordare quegli albori della serie, con una tecnica che è stata messa in atto soltanto nelle fasi iniziali.