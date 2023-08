Un cosplay di Naruto versione sexy jutsu realizzato da Enako vi sedurrà

Ci sono tante tecniche nel mondo di Naruto. Alcune di queste sono abilità innate che possono essere tramandate soltanto di padre in figlio grazie alla genetica. Poi ci sono le abilità segrete, tramandate nelle singole famiglie così da non farle cadere in mani nemiche. E poi ci sono altre capacità, alcune basilari e altre non.

Naruto è famoso per il suo Rasengan, ereditato dal padre Minato Namikaze tramite Jiraiya. Il ragazzo ne ha creato tante varianti, dalle versioni potenziate e raddoppiate a quella che prevedeva l'infusione del chakra naturale, con il quale creò il devastante Rasenshuriken. Tuttavia, all'inizio non sapeva usare nessuna di queste varianti, né la tecnica principale. Durante i suoi primi giorni di accademia, era una frana nell'utilizzo della Tecnica della Moltiplicazione, mentre se la cavava ogni tanto con quella della trasformazione.

Tuttavia, quest'ultima è stata manipolata in maniera tale da creare la Tecnica Seducente, il famoso sexy jutsu di Naruto, con il quale il protagonista si trasformava in una ragazza seducente, dai lunghi capelli biondi, bellissima e completamente nuda, se non fosse per qualche nube intorno che ne nascondeva le aree nevralgiche del corpo. Enako ha voluto riprendere proprio quella fase del protagonista con questo cosplay di Naruto in versione sexy jutsu. Anche qui, come nel manga, non ci sono vestiti di mezzo, ma soltanto una ragazza nascosta in parte dal fumo.

Ecco invece un doppio cosplay di Tsunade e Sakura, due kunoichi che hanno fatto parte della vita del protagonista biondo.