Un cosplay di Nefertari Bibi speciale e regale: il ritorno della principessa di ONE PIECE

Si sta discutendo recentemente dell'ingresso nei Mugiwara di un nuovo membro. I lettori di ONE PIECE stanno facendo molte ipotesi su chi sarà ad entrare nella ciurma di protagonisti dopo Wano, sempre se ci sarà questo ingresso, e che accompagnerà Rufy fino alla fine del suo viaggio a Laugh Tale.

Per molti però questo personaggio già c'è, e risale alle fasi iniziali della seconda saga di ONE PIECE. Dopo l'ingresso nella Rotta Maggiore tramite la Reverse Mountain, la ciurma di Rufy incontrò Nefertari Bibi, principessa di Alabasta e infiltrata nella Baroque Works per riuscire a capire come salvare il suo regno, caduto alla mercé di Crocodile.

Bibi è diventato alla svelta un personaggio molto amato di ONE PIECE ma, alla conclusione della saga di Alabasta, fu costretta a lasciare la ciurma per dedicarsi al suo popolo. In un addio strappa lacrime che è rimasto nella storia del manga, la ragazza salutò i suoi compagni, rimanendo comunque nel cuore di tutti una Mugiwara.

E proprio a lei è stato dedicato un cosplay. Anastasia Komori ha postato sul subReddit di ONE PIECE una foto col suo cosplay di Nefertari Bibi, acclamatissimo dal pubblico del forum. In basso possiamo vedere la foto con la principessa in tutto il suo splendore.