Un cosplay di Nelliel Tu Odelschwanck da Bleach alla massima potenza

Ogni battle shonen ha una saga che lo rende estremamente famoso in tutto il mondo. L'esplosione di Bleach, manga di Tite Kubo poi diventato anche un anime longevo, è avvenuta con la saga dell'Hueco Mundo, fase molto particolare della storia dove la lotta tra shinigami e arrancar, l'esercito creato da Sosuke Aizen, entrò nel vivo.

Ichigo dovette affrontare molti nemici in questa landa desolata, ma trovò anche degli alleati insperati, uno dei quali estremamente forte. Nelliel Tu Odelschwanck, comunemente conosciuta come Nel, è un personaggio che diventò importante durante quella saga di Bleach. Nelliel era un'Espada, un gruppo di potenti Arrancar, in passato il numero 5 del gruppo, prima di essere tradita e lasciata ai margini della società dell'Hueco Mundo.

Nelliel è un personaggio unico nel suo genere. Inizialmente viene introdotta come una bambina che sembra a stento sapersi reggere in piedi; tuttavia, dopo una serie di rivelazioni, esce fuori la vera Nelliel Tu Odelschwanck: un'esperta guerriera, capace di reggere un duello con Nnoitra, uno degli espada più potenti.

Nonostante le sue sembianze infantili, Nelliel dimostra una saggezza e una maturità che superano di gran lunga la sua età apparente. È un personaggio compassionevole e protettivo, che si preoccupa profondamente per i suoi compagni e dimostra un forte senso di giustizia. Nonostante sia un membro degli Espada, decide di opporsi ad Aizen e di aiutare Ichigo e i suoi amici nella loro lotta contro di lui.

Durante la serie, Nelliel si riconnette gradualmente con la sua forma adulta e recupera i suoi ricordi. Ritorna così alla sua forma originale, rivelando un aspetto incredibilmente affascinante e potente. La sua personalità rimane tuttavia la stessa: una combattente forte, ma anche una persona gentile e compassionevole. Quando è necessario, può attivare la sua Resurrecion. Ed è questa forma la protagonista del cosplay di Nelliel Tu Odelschwanck in versione centauro creato da Natylikespizza. Il costume non è stato di certo semplice da realizzare, con le quattro zampe, le lance e gli abiti.

