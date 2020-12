Un cosplay di Nezuko perfetto da Demon Slayer, ad opera della giapponese Kurumi

Con la prima stagione dell'anime, abbiamo conosciuto i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Con i 26 episodi messi a disposizione di Ufotable però abbiamo visto soltanto una piccola parte della storia creata da Koyoharu Gotouge. In attesa di scoprire quando uscirà Demon Slayer 2, possiamo goderci un cosplay di Nezuko Kamado.

Come ben sapete, Nezuko è la protagonista femminile di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Sorella minore di Tanjiro, la trasformazione in demone della ragazza ad opera di Kibutsuji Muzan ha fatto innescare un lungo viaggio verso l'uccisione dei demoni e di una cura che possa convertire gli effetti del sangue del nemico. Essendo Demon Slayer ambientato nel Giappone del secolo scorso, chi meglio di una giapponese per interpretare Nezuko?

Kurumi Purarine è una famosa cosplayer nipponica con base a Tokyo e nelle foto dell'ultimo mese ha consentito ai suoi fan su Instagram di osservare un cosplay di Nezuko Kamado da Demon Slayer splendidamente realizzato. Tra scene in movimento e in combattimento, ambientazioni che ricordano alcuni luoghi visti nell'anime e un costume praticamente perfetto, sembra davvero che il personaggio creato da Koyoharu Gotouge abbia preso vita.

