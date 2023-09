Un cosplay di Nico Robin in uno dei suoi momenti più oscuri in ONE PIECE

L'ingresso in ciurma di Nico Robin non fu dei migliori. Dopo la saga di Alabasta, l'archeologa fu costretta a entrare nella ciurma di Rufy. La sua fuga eterna dalle forze del mondo di ONE PIECE la obbligava ad avere sempre una sorta di protezione intorno. Inversamente alle aspettative, su quella nave ha trovato una casa che non aveva da anni.

Dalla distruzione di Ohara, Nico Robin ha vissuto un'esistenza molto tormentata, tra le più problematiche e difficili in ONE PIECE. Per questo ha evitato, almeno inizialmente, di affezionarsi ai protagonisti. La si è conosciuta meglio durante la saga di Skypiea, dove mostrava una certa distanza con gli altri membri della ciurma, chiamandoli non per nome ma per il proprio ruolo. Tutto cambia quando decide di consegnarsi al CP9 docilmente, capisce che quella ciurma per lei è qualcosa di più.

Ed è così, con questa fuga, che Nico Robin diventa davvero un membro dei pirati di cappello di paglia. Tuttavia, questo ingresso non sarà semplice dato che lei e i suoi compagni dovranno affrontare alcuni degli esponenti più forti del Governo Mondiale. La saga di Enies Lobby è la culminazione di questa grande battaglia. Ed ecco un cosplay di Nico Robin proveniente proprio da quei momenti. Sembra di vedere l'archeologa in carne e ossa nelle foto di Karina, che ha replicato alla perfezione il taglio di capelli, le espressioni, l'abito composto da un cappotto lungo in pelle e una camicia a pois azzurrini all'interno.

Quanto ritenete quella negli scatti somigliante alla Nico Robin di Eiichiro Oda?