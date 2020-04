Un cosplay di Obito e Madara ricorda la potenza degli Uchiha di Naruto: Shippuden

Il finale di Naruto: Shippuden è ruotato tutto intorno alla Quarta Grande Guerra Ninja. Per la prima volta, i cinque villaggi principali si allearono per poter sconfiggere il nemico comune rappresentato dal misterioso Tobi dell'organizzazione Alba, poi scoperto essere Obito Uchiha di Konoha. Ma insieme a lui c'era anche un altro Uchiha.

Madara Uchiha è stato il vero pianificatore di questa guerra, portando Obito lungo un sentiero tracciato. Nelle fasi finali della guerra di Naruto: Shippuden, abbiamo potuto osservare Obito e Madara insieme, fianco a fianco sul campo di battaglia per poter terminare il loro piano di utilizzare lo Tsukuyomi Infinito.

I due Uchiha sono stati ripresi in un cosplay di D00mdcosplay che, in compagnia di Wegearnow, ha portato nella vita vera i personaggi. Rispettivamente Madara e Obito, i due cosplayer hanno preparato una foto in una foresta, come potete vedere in calce. Madara possiede il suo iconico ventaglio gigante e l'armatura rossa finemente ricamata, mentre Obito se ne sta su una radice con il suo vistoso abito blu da battaglia e senza la maschera che ha indossato per tanto tempo. Che ne pensate di questo cosplay di Naruto: Shippuden?

