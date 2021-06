Un cosplay di ONE PIECE ci presenta Rebecca, la gladiatrice di Dressrosa

Eiichiro Oda sta pubblicando da oltre 20 anni ONE PIECE, un'opera che ha segnato il Giappone e il resto del mondo non solo grazie al manga originale ma anche con tutti gli adattamenti disponibili, tra l'anime, le light novel e il merchandising. Questa fama ha portato a una fiorente piazza di cosplayer che si dedicano proprio a questi personaggi.

Spesso al centro dei cosplay di ONE PIECE ci sono i personaggi principali come Nami e gli altri della ciurma di Cappello di Paglia, ma c'è spazio anche per i comprimari e per quelle figure che ormai sono relegate a ruoli secondari se non addirittura terziari. Eppure molti di questi riescono a conquistare in ogni caso il cuore dei lettori. Nefertari Bibi è una delle più amate, avendo anche fatto parte della ciurma, e poi è tornata in occasione del Reverie dove ha incontrato un altro personaggio fondamentale di un'altra saga.

A Dressrosa abbiamo conosciuto la gladiatrice Rebecca, la prima ad aiutare Rufy nel colosseo e che poi ha dimostrato il suo valore anche nell'arena. Con un'armatura molto rivelatrice, scudo e spada, Rebecca è arrivata nelle fasi finali dello scontro e ha dato anche il suo supporto in battaglia. È tornata poi al Reverie come principessa, anche se con abiti diversi e più regali.

Questa ragazza di ONE PIECE si è mostrata nelle ultime ore nel cosplay di Rebecca ideato da Samichuu, che potete vedere nelle foto in basso, diventando velocemente virale su Reddit.