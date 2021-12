Un cosplay perfetto di Shiro da Deadman Wonderland tutto italiano

Ci sono tanti anime che hanno guadagnato enorme popolarità sul finire degli anni 2000 ma che oggi vengono poco ricordati per la grande offerta odierna di prodotti. Una di queste è Deadman Wonderland, anime che arrivò in Italia con Dynit praticamente un decennio fa.

L'anime nasce come adattamento dell'omonimo manga, scritto e disegnato dal duo composto da Kazuma Kondo e Jinsei Kataoka tra il 2007 e il 2013. Deadman Wonderland è una serie d'azione a stampo survival che si incentra su Ganta Igarashi, un ragazzo coinvolto in uno strano incidente dopo che il Giappone è caduto in rovina in seguito a un terremoto. Il protagonista verrà confinato in una prigione dove farà la conoscenza di Shiro, una ragazza degna del suo nome con i capelli bianchi e che veste di una tuta bianca con alcuni segni rossi.

La cosplayer italiana Shiro Kitsune, che trae il suo nome proprio dal personaggio di Deadman Wonderland, ha deciso recentemente di riportare in vita questa ragazza. Il suo cosplay di Shiro è quindi fedelissimo, molto curato e rispecchia tutte le caratteristiche e il temperamento della coprotagonista femminile della serie.

