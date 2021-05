Un cosplay di Pieck abbaglia i fan de L'Attacco dei Giganti: le foto di PandaCos

Nonostante i problemi di Studio MAPPA, L'Attacco dei Giganti stagione 4 è arrivato sugli schermi giapponesi e non. La prima parte della quarta e ultima stagione ha ormai concluso il suo ciclo, presentando scenari e personaggi completamente nuovi. Tra questi a risaltare è stata anche Pieck Finger, portatrice del potere del Gigante Carro.

La guerriera di Marley non ha fatto il suo esordio in questa stagione, essendo stata già intravista durante la stagione 3 de L'Attacco dei Giganti. Tuttavia il suo nome e il suo aspetto umano sono stati rivelati soltanto durante i primi episodi de L'Attacco dei Giganti 4. La sua figura è stata fondamentale e ha preso parte a diverse battaglie e ancora tante altre ne avrà da combattere. È infatti col suo intervento che si chiude la prima metà di stagione, segno che sarà importante anche in futuro.

La seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4, che porterà a termine l'adattamento del manga di Hajime Isayama, non arriverà prima di altri sei mesi e per questo i fan non vedranno la ragazza di Marley animata per un po'. Ma possono ingannare l'attesa con un cosplay di Pieck Finger realizzato da Panda Cos. Nelle foto in basso vediamo le realizzazioni di Pieck nei vari post pubblicati su Instagram negli scorsi giorni: Pieck indossa la divisa che ha usato per infiltrarsi a Paradis e ha i capelli legati proprio come l'abbiamo vista negli ultimi secondi dell'anime. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema L'Attacco dei Giganti?