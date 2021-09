Un cosplay di Poison Ivy tutto italiano: la foto di Eden con la velenosa nemica di Batman

Il vigilante di Gotham Batman ne ha affrontati di avversari nei vicoli oscuri della sua città. Ma non è soltanto la semplice malavita ad averlo avuto come nemico, dato che durante tutta la storia dell'Uomo Pipistrello ci sono stati personaggi dotati di poteri eccellenti. E in questo elenco non rientrano soltanto uomini.

Tra i nomi che sono circolati più spesso nel corso delle pubblicazioni di Batman c'è anche quello di Poison Ivy, alias di Pamela Lillian Isley, un'appassionata di botanica ma che finì vittima di alcuni strani esperimenti, tramutandosi così nella villain velenosa e letale. Nacque così una figura tanto bella quanto pericolosa che faceva uso di tutto ciò che le piante potevano donarle.

Abbiamo visto in passato un cosplay di Poison Ivy creato da Misaki Sai, ma ora ve ne proponiamo uno nuovo a marchio italiano. La cosplayer Eden Starr ha indossato una parrucca rossa e si è ricoperta di piante ed edere per imitare il costume della nemica di Batman nella foto che potete vedere in basso. Un cosplay di Poison Ivy direttamente tratta dai fumetti della DC Comics, cosa ne pensate?

