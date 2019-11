Un cosplay porta in vita la JoJo di Stone Ocean in versione costume da bagno

La sensuale Jolyne Kujo è la ragazza protagonista della sesta parte delle avventure di Hirohiko Araki. Figlia di Jotaro, è costretta ad aggirarsi per il carcere in cui è stata rinchiusa in seguito ad alcuni eventi. Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean si basa tutto sulla sua storia in questo luogo.

Ma come sarebbe la protagonista di Stone Ocean all'esterno? Una fan di Le Bizzarre Avventure di Jojo ha deciso di interpretare una Jolyne Kujo non più vincolata dalle quattro mura in cui è rinchiusa, bensì all'aperto mentre si gode una giornata in piscina e, pertanto, in costume da bagno.

L'utente Instagram, e cosplayer, Andrew.M.Costography ha condiviso due foto che la ritraggono in versione Jolyne Kujo, portando la ragazza a godersi una giornata al Kalahari Resort. In calce può essere visto il post della ragazza, con un cosplay che inevitabilmente ruota intorno all'acconciatura dei capelli e al trucco sul viso. In entrambe le foto si nota la fedeltà dei capelli tra colori e acconciatura, mentre Andrew.M.Costography posa con le classiche pose alla Jojo.

In attesa che David Production torni sulla serie principale di Jojo portando l'anime di Stone Ocean, i fan possono godersi gli OAV che arriveranno il prossimo anno basati su Così Parlò Kishibe Rohan.