Un cosplay di Power da Chainsaw Man: le foto di Miruqi

Tatsuki Fujimoto ha portato su Weekly Shonen Jump tra il 2018 e il 2020 un manga breve ma che ha riscosso molto successo. Chainsaw Man si è distinto per la sua crudezza e le follie che l'autore si permetteva con i suoi personaggi. Power è uno dei personaggi più amati del manga e per questo sta ricevendo diversi cosplay dalle fan.

Negli ultimi tempi infatti si sono moltiplicate a dismisura le foto dedicate alle ragazze di Chainsaw Man: Makima, Kobeni e soprattutto Power. La spalla demoniaca di Denji e che ha fatto ridere a più riprese con la sua serietà comica si è distinto più volte, e ora possiamo vedere anche come sarebbe nella vita vera.

La cosplayer Miruqi ha infatti presentato nelle scorse settimane due foto con un cosplay di Power che potete osservare in basso. Mentre indossa la divisa della divisione governativa, composta da una semplice giacca, camicia e cravatta, la si vede sia mentre in mostra i denti aguzzi da demone sia con un'espressione normale. Non mancano naturalmente i lunghi capelli rosa e i corni rossi sulla testa che rivelano la sua natura demoniaca, oltre agli occhi rossi e gialli con un'iride particolare.

Chainsaw Man è stato un manga acclamato e che continuerà durante il 2021 con una seconda parte.