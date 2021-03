Questo cosplay di Power scatena la bellezza demoniaca del personaggio di Chainsaw Man

Nonostante una pubblicazione molto rapida che l'ha portato, con soli 97 capitoli, a dire addio a Weekly Shonen Jump, Chainsaw Man rimane sulla cresta dell'onda. L'annuncio dell'anime di cui si occuperà il produttivo Studio MAPPA ha contribuito a far schizzare in alto le vendite di Chainsaw Man così come la popolarità del manga di Tatsuki Fujimoto.

Anche i suoi personaggi stanno godendo di una nuova vita, dato che è partito il sondaggio mondiale di Chainsaw Man dove stanno arrivando voti da ogni angolo del pianeta. In attesa di scoprire chi sarà il personaggio più popolare, continuano in rete a spuntare nuovi cosplay a tema. Negli ultimi mesi infatti sono state tante le proposte sugli individui creati da Fujimoto, con tanto spazio per Makima, Reze ma soprattutto per Power.

La spalla di Denji è stata più volte chiamata in causa, e ciò accade ancora una volta grazie alla cosplayer Makieraclea. Sono ben tre le foto postate sul suo account Instagram con un cosplay dell'adorata Power e che potete vedere in basso. Capelli biondi lunghi, corna rosse e denti parecchio affilati risaltano su questa demoniaca versione del personaggio più amato di Chainsaw Man.

Fateci sapere in basso cosa ne pensate di questa versione di Power.