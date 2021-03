Un cosplay di Power nella scena più triste di Chainsaw Man: la foto di Hanasaki

La serializzazione di Chainsaw Man si è conclusa lo scorso dicembre, con l'autore che ha deciso di terminare la prima parte della storia. Il manga ha presentato, in due anni, molti personaggi carismatici e che hanno affascinato i lettori, con la loro psiche contorta e i drammi che devono superare.

Tutto ciò ha contribuito a creare un Chainsaw Man intrigante e apprezzato e ciò lo si deve alla bravura dell'autore, Tatsuki Fujimoto. In diverse circostanze il lettore viene messo alla prova come succede ai protagonisti, che ne devono passare di cotte e di crude, finendo spesso male. Ci sono diverse scene spoiler nel manga che hanno davvero generato un dolore profondo, tanto che scherzosamente i fan si sono riferiti al manga più volte come "Painsaw Man".

E una di quelle scene di Chainsaw Man ora è stata ritratta in un cosplay della cinese Hanasaki. Spoiler per chi non ha concluso il manga, Denji andò da Makima per ottenere alcune risposte dopo la morte di Aki e, dopo qualche tempo passato nell'appartamento del suo capo, i due trovano alla porta Power con una torta di compleanno per Denji. Il triste cosplay di Power di quell'attimo è visibile in calce: la ragazza con i capelli rosa e i cornini rossi che spuntano sulla testa regge una piccola torta di compleanno per il protagonista di Chainsaw Man, un attimo prima che il disastro si abbatta su di lei.

Ora si attende di scoprire cosa succederà a questi personaggi in Chainsaw Man parte 2 ad ambientazione scolastica.