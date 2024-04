Un cosplay di Power in una delle scene più popolari di Chainsaw Man

Durante la saga della Pubblica Sicurezza di Chainsaw Man, nella quale Denji ha fatto per la prima volta i conti con lo spietato mondo dei Diavoli, emerge il personaggio di Power, il Demone Sangue allo stesso tempo cacciatrice di diavoli, che si distingue dagli altri personaggi della serie per la sua storia e la sua identità uniche.

Dotata di forza sovrumana e agilità, Power si dimostra una combattente formidabile sia in forma umana che in quella di diavolo. Infatti, a differenza degli altri ibridi presenti in Chainsaw Man Power è un Majin, ossia un demone rinato nel corpo di un umano. Non ha i ricordi della persona che viveva precedentemente nel suo corpo, ma nasconde un forte senso di empatia e umanità, sentimenti sconosciuti ai diavoli. Esploriamo il personaggio nella rivisitazione della cosplayer shirogane_sama.

In questo cosplay di Power da Chainsaw Man, la diavoletta è stata rappresentata in una delle scene più iconiche dell'anime. Questa ragazza assume due forme principali: quella umana e quella del diavolo. Nella prima, come rappresentato in questa rivisitazione, hai dei lunghi capelli biondo-rosa, con occhi gialli e delle pupille a forma di croce e delle distintive corna rosse.

La personalità di Power si distingue per essere infantile e avida. Amante delle sfide e dell'adrenalina, trova piacere nel dimostrare la sua forza, motivo per cui sceglie di entrare a far parte della Pubblica Sicurezza, capitanata dall'enigmatica Makima di Chainsaw Man. È anche nota per la sua tendenza a mentire e scaricare le colpe sugli altri, ma raramente dimostra un lato buono e genuino.

