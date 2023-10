Un cosplay di Princess Mononoke a contatto con la natura nella foto di Kiaraberry

Conosciuto per tanti anni con il nome tradotto "How Do You Live", in Giappone ha fatto il suo esordio il nuovo film di Studio Ghibli. A breve però anche in Italia arriverà Il Ragazzo e l'Airone, film diretto sempre da Miyazaki. È quindi il momento per ripassare i vecchi film dello studio, con alcuni classici come la Principessa Mononoke.

Princess Mononoke è uno dei capolavori dello Studio Ghibli uscito nel 1997 e diretto, così come per gli altri film, dal leggendario regista Hayao Miyazaki. Il film mescola la mitologia giapponese con un forte messaggio ecologico, creando un'epica favola animata raccontata dal percorso fatto dal principe Ashitaka e la ragazza che vive nella natura, soprannominata proprio principessa Mononoke.

Tra incapacità di comprendersi, vite completamente diverse e visioni del futuro opposte, i due personaggi si ritroveranno a confrontarsi più volte in un rapporto tumultuoso e pericoloso. Il film ha ricevuto elogi per la sua narrazione e il messaggio che vuole portare al mondo, ed è per questo che i suoi personaggi vengono sempre ricordati. Non è un caso infatti che vengano proposti ancora i cosplay della principessa Mononoke in ogni parte del mondo, anche in Italia, e un esempio è la cosplayer nostrana Kiara Berry, come si può vedere nella foto in basso.

Questo è quindi un esempio di come sarebbe il personaggio disegnato dallo Studio Ghibli nella realtà. C'è però chi ha voluto proporlo anche in un altro modo, con questa illustrazione in 3DCG della Principessa Mononoke.