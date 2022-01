Un cosplay della Principessa Mononoke vi riporterà nella storia di Studio Ghibli

Studio Ghibli continua a sfornare lavori su lavori, anche a distanza di anni dalle prime produzioni. Il genio di Hayao Miyazaki non si esaurisce, mentre il figlio Goro Miyazaki è risultato controverso con Earwig e la Strega. In attesa del prossimo film del patron, rispolveriamo uno dei grandi classici, la storia della Principessa Mononoke.

Sono passati tantissimi anni da quando Hayao Miyazaki e Isao Takahata, i due volti storici di Studio Ghibli, hanno lanciato questo capolavoro sul grande schermo del Giappone e del resto del mondo. Un rapporto tra gli umani e la natura sempre delicato, come piace sottolineare ai due autori e a tutto il resto della produzione.

Il film del 1997 è ancora oggi molto amato e non a caso è uno dei migliori film di Studio Ghibli su Netflix. Per questo spuntano ogni tanto dei cosplay di Princess Mononoke in rete, un trattamento riservato raramente a questo genere di prodotti meno commerciali ma in ogni caso estremamente popolari.

Pufacosplay ha proposto su Reddit, nel post che trovate in basso, un cosplay della principessa Mononoke come appare nel film con una riproduzione dei dettagli incredibile, partendo dalla maschera enorme portata sulla testa ai tanti elementi presenti sul resto del costume, tra collanine e incisioni.