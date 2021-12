Un cosplay della protagonista di My Dress-Up Darling: il cosplay sulla cosplayer di Muffet

Da qualche mese è stato annunciato l'anime di My Dress-up Darling, commedia romantica incentrata sui cosplay scritta e disegnata da Shinichi Fukuda e che in patria è conosciuta col nome Sono Bisque Doll Wa Koi Suru. Dall'incontro tra Marin Kitagawa e Wakana Gojo nascerà un'accoppiata vincente.

Il manga sta ottenendo molta trazione in patria, con gli ultimi mesi che l'hanno portata nell'olimpo della popolarità e, grazie all'anime in arrivo a gennaio 2022, inevitabilmente toccherà nuove vette. Quindi in molti faranno la conoscenza di Marin Kitagawa, la protagonista bionda, un po' gyaru e che ha una grande passione per i cosplay.

La modella vestirà in vari modi nel corso di My Dress-up Darling, col seinen che ci porterà quindi una Marin oltre che studentessa anche cameriera, gothic lolita e in tante altre versioni. E con il trailer di My Dress-Up Darling l'attenzione verso il titolo si è già alzata, tanto da portare delle cosplayer a interpretare la cosplayer protagonista della serie in alcuni cosplay.

La giapponese Muffet1010 ha interpretato Marin in un due cosplay dove la ragazza è nella stessa posa vista nelle copertine dei volumi, sia in versione liceale che con uno dei primi vestiti indossati. Un bel modo di accogliere l'anime.