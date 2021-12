Un cosplay di Rangiku Matsumoto vi convincerà a vedere l'anime di Bleach

Risale a moltissimi anni fa l'anime di Bleach, una serie che ha fatto storia e ancora oggi è una delle più importanti del settore dell'intrattenimento di matrice nipponica. In Italia abbiamo potuto vedere Ichigo e compagni su Amazon Prime Video con le varie stagioni della prima serie. Ma Bleach si prepara a tornare con un nuovo anime in Giappone.

Ormai è da oltre un anno e mezzo che si discute dell'anime di Bleach basato sulla guerra millenaria. Annunciato a marzo 2020, andrà ad adattare l'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo, che ancora non è era stato trasposto in anime. Ichigo Kurosaki farà quindi il suo ritorno sul campo, ma insieme a lui ci saranno anche altri personaggi. Ovviamente al centro, oltre i nuovi nemici, ci saranno gli shinigami già ben conosciuti.

Rangiku Matsumoto è una di loro: la vice di Toshiro Hitsugaya si presenterà con un nuovo look senza perdere però appeal. Intanto la cosplayer Larissa Rochefort ha proposto un cosplay di Rangiku Matsumoto in abiti da shinigami con il vestito classico nero e la zanpakuto al fianco. Nelle due foto caricate nel suo post su Instagram, disponibile anche in calce, vediamo sia un mezzo busto della donna che una foto intera dove è pronta a sfoderare la sua arma per combattere.