Un cosplay di Rangiku Matsumoto per la Guerra Millenaria di Bleach

Ogni manga di combattimento che si rispetti fa raggruppare i personaggi in gruppi e organizzazioni speciali, con un nome molto evocativo. E di certo non si differenzia da questo uno dei battle shonen più importanti di sempre, il Bleach di Tite Kubo, pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 2001 e il 2016, senza contare il capitolo dell'Hell Arc.

Il Gotei 13 è un'organizzazione centrale in Bleach essendo il gruppo responsabile di mantenere l'ordine e la sicurezza nel mondo degli spiriti. La decima divisione del Gotei 13 è guidata dal capitano Toshiro Hitsugaya, uno dei personaggi più giovani e dotati della serie, oltre che molto amato dai fan. Nonostante la sua gioventù, è dotato di molta forza fisica e spirituale, ma sul lato burocratico si fa aiutare molto.

Può infatti contare sul supporto di Rangiku Matsumoto, una donna vivace e rilassata nella maggior parte delle occasioni, che fa da vice capitano alla decima divisione di Bleach. C'è un forte legame tra Hitsugaya e Rangiku Matsumoto, messo in risalto ed esplorato in più momenti della serie. Nonostante le loro personalità contrastanti, con Hitsugaya che è spesso serio e determinato mentre Rangiku è più rilassata e vivace, hanno una profonda amicizia e rispetto reciproco.

E questo lato di Rangiku emerge anche nel lavoro di F.F Plankton che, su TikTok, ha pubblicato un video dove veste i panni della shinigami. Questo cosplay di Rangiku Matsumoto da Bleach rievoca abbastanza bene la combattente, mostrando un lato che in battaglia non può far risaltare.