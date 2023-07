Un cosplay di Ranma donna ma vestita da coniglietta in rosso

Rumiko Takahashi continua a lavorare sui manga, nonostante la sua età e la sua carriera. Mentre crea nuovi protagonisti, non si possono dimenticare quelli che hanno fatto la storia per decenni tra gli anni '70 a 2000, quelli che hanno scritto una pagina indelebile nel mondo dei manga. E uno di questi nomi è quello di Ranma.

Ranma è il protagonista di Ranma 1/2, col titolo che già fa intuire la natura dell'opera. La genialità della Takahashi ha deciso di mischiare le formule romcom classiche dello scorso secolo con un po' di azione e arti marziali e dei divertenti disastri che coinvolgono un cambio di sesso. Infatti Ranma Saotome si trasforma in ragazza ogni volta che viene bagnato con acqua fredda, mentre torna ragazzo dopo essere stato bagnato dall'acqua calda. Questa maledizione deriva da un antico incidente nel quale è caduto in una sorgente maledetta.

Ciò porta Ranma a sviluppare una personalità complessa e un temperamento unico, anche perché dovrebbe sposare Akane Tendo, una delle figlie di un vecchio amico di famiglia, e ciò porta a non poche problematiche e complicazioni. Elia Fery ha deciso di vestire i panni di questo protagonista targato Rumiko Takahashi in questo cosplay di Ranma femmina con abito da coniglietta. Via quindi l'abito rosso e blu da artista marziale che indossa sia quando è uomo sia quando è donna, al suo posto uno dei più classici corpetti sgargianti, accompagnato da orecchie bianche, un colletto con fiocco e una vistosa linguaccia.

Per un protagonista più tradizionale, ecco un cosplay di Ranma donna creato da Enako.