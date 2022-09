Un cosplay di Ranma al femminile creato da Enako, la cosplayer più famosa del Giappone

Ci sono tantissime romcom attive al giorno d'oggi, ma molte di quelle adorate provengono dagli anni '80 e '90, periodo in cui il genere stava prendendo il largo. Molto è dovuto alla spinta di Rumiko Takahashi, mangaka che nel corso degli anni si è data tanto da fare, prima con Lamù e Maison Ikkoku e poi con Ranma 1/2.

Prima di proiettarsi verso il mondo dei combattimenti con Inuyasha, Rumiko Takahashi seguì ancora una volta la strada della commedia romantica, stavolta cambiando un po' le carte in tavola. Il giovane Ranma è stato colpito da una maledizione che lo costringe a trasformarsi in donna ogni volta che viene a contatto con l'acqua calda, per poi tornare maschio appena entra in contatto con l'acqua fredda. Questa dinamica ha creato una variazione molto importante sul tema del romcom, rendendo Ranma 1/2 uno dei più famosi esponenti del genere.

La cosplayer Enako, una delle più attive e adorate in Giappone, qualche mese fa ha stretto una partnership con le opere di Rumiko Takahashi. Per questo adesso ha vestito i panni di Ranma in questo cosplay al femminile, dove il protagonista è nella sua versione donna con capelli rossi ma sempre pronta a combattere. La foto in basso mostra quanta attenzione abbia dedicato Enako, scegliendo anche un'ambientazione ottima per lo scatto. Sicuramente poi questi abiti finiranno nella grande stanza dei cosplay di Enako.

Sapete come è stato creato Ranma da Rumiko Takahashi?