Un cosplay da Red Dead Redemption 2 porta in vita Arthur Morgan, il pistolero protagonista

C'è poco da discuterne, Red Dead Redemption 2 è stato uno dei migliori giochi di sempre. Ancora una volta Rockstar Games si è distinta per la qualità dei suoi prodotti, portando nel 2018 un sequel del già eccelso Red Dead Redemption del 2010. Ormai la storia di Arthur Morgan la conosciamo tutti, così come quella del resto della banda di Dutch.

Questi personaggi hanno fatto talmente tanto presa sul pubblico che ancora oggi il videogioco è estremamente seguito e per questo arrivano ancora mod e aggiornamenti su Red Dead Redemption 2. Le ultime novità riguardano la grafica, con revisioni che portano il videogioco in versione 8K, con la ricerca di un sempre più elevato fotorealismo. Tuttavia non si riesce ancora ad eguagliare la realtà e per vedere i personaggi in carne e ossa arrivano i cosplay.

Anche Red Dead Redemption 2 ha avuto la sua dose di cosplay nel corso degli anni, così vi presentiamo il lavoro svolto da Maul. Il cosplay di Arthur Morgan disponibile in basso è uno dei più fedeli mai creati, riprendendo l'abito da pistolero estivo utilizzabile durante il gioco. Cappello da cowboy, camicia blu e un'immancabile revolver tra le mani: dettagli che testimoniano che il cosplayer che ha effettuato un lavoro accuratissimo sul personaggio.

Chissà se il personaggio tornerebbe in un eventuale Red Dead Redemption 3.