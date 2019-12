Questo cosplay di Reiju sta conquistando tutti i fan di ONE PIECE

ONE PIECE ha introdotto una miriade di personaggi diversi, appartenenti a una schiera di fazioni nemiche o alleate, e tra questi spiccano i Vinsmoke. La famiglia di Sanji è stata un fulcro importante di questo arco narrativo in cui Monkey D. Rufy ha affrontato l'imperatrice Big Mom.

Tra i vari membri della famiglia, uno dei personaggi ad aver avuto più risalto è stata senza dubbio Reiju Vinsmoke. La sorella maggiore dai capelli sa si è distinta subito per il suo carattere, diverso da quello del padre e dei fratelli, salvando Rufy da un avvelenamento riscontrato nel bel mezzo del mare. Come ogni donna di Oda è bella e sensuale, con il classico fisico a clessidra che tanto piace disegnare al mangaka di ONE PIECE.

La cosplayer Vampybitme potrebbe essere riuscita a effettuare un cosplay molto fedele di Reiju Vinsmoke, come possiamo vedere in calce. La ragazza ha già un fisico molto simile a quello del personaggio, rifinendo poi il costume uno dei vestiti indossati da Reiju, la camicetta bianca che si ferma poco sotto l'inguine. Sulle gambe spiccano i due 6, mentre capelli, fiocco e tacchi sono intonati con lo stesso rosa.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE? Oltre un altro sensuale travestimento di Reiju, i fan si stanno sbizzarrendo anche con cosplay di altro genere, come quello dedicato a Boa Hancock versione pipistrello.