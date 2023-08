Un cosplay di Reze nella sua doppia veste: il personaggio di Chainsaw Man in due foto

Ci sono molti personaggi che hanno delle varianti in Chainsaw Man. Il manga di Tatsuki Fujimoto, diventato poi anime, è concentrato sui diavoli che arrivano dall'inferno nel mondo umano, cercando di divorare uomini, donne e bambini senza ritegno così da diventare più forti e incutere più terrore, fonte del loro potere.

Alcuni diavoli però sono estremamente deboli e si devono impossessare di cadaveri, come successo con la nascita di Power nata dall'unione del diavolo sangue e di un corpo morto. Invece è molto diversa la situazione del protagonista di Chainsaw Man, Denji, che ha visto il suo corpo fondersi con quello del diavoletto Pochita. In questo modo, Denji ha la sua forma umana ed è in grado di trasformarsi nel diavolo motosega. Tuttavia, non è di certo l'unico che ha questa caratteristica trasformazione, e questo lo scopriranno in molti durante la seconda stagione di Chainsaw Man con un personaggio già accennato.

Reze è un personaggio intrigante nel manga di Tatsuki Fujimoto e che ha un ruolo molto esplosivo e d'impatto durante la terza fase del manga. Infatti, così come il protagonista e senza darlo a vedere inizialmente, Reze è un diavolo umanoide che nasconde le sue vere intenzioni sotto un'apparenza affascinante. Avvalendosi della relazione con Denji, nasconde il suo potere da Diavolo Bomba.

La duplice forma di Reze prende vita in questo cosplay a tema Chainsaw Man. Con due scatti, posti uno sopra l'altro e disponibili nel post in basso, Samzon propone una Reze normale e avvenente contro una Reze esplosiva con la testa di bomba. E voi quale delle due preferite? O vi piace di più questo cosplay di Makima in nero?