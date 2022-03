Un cosplay di Rukia Kuchiki riproduce perfettamente il personaggio di Bleach

Ichigo Kurosaki era uno studente liceale non proprio normale, dato che era in grado di vedere gli spiriti delle persone e di parlarci. Un'affinità col mondo ultraterreno che gli portò qualche problema quando incontrò per la prima volta Rukia Kuchiki, una shinigami il cui intervento portò definitivamente alla nascita della storia di Bleach.

In quella casa di Karakura, Ichigo e Rukia interagirono per la prima volta. La shinigami si sorprese nello scoprire che un umano era in grado di vederla. Le abilità latenti di Ichigo si manifestarono poi con il parziale sacrificio di Rukia, con la shinigami che rese il ragazzo il suo sostituto. Nella saga successiva di Bleach, i due stringeranno sempre più amicizia, finché Rukia non verrà portata via diventando il personaggio da salvare.

Izanamitan veste la divisa nera da shinigami con l'orlo bianco e porta con sé una zanpakuto per combattere in questo cosplay di Rukia Kuchiki con i capelli corti e fotografata in primo piano. Questa Rukia sembra tirata fuori proprio da Bleach e resa reale, cosa ne pensate?

