Un cosplay di Sailor Moon ma senza divisa: eccola a casa con problemi di cuore

La famosa Naoko Takeuchi è diventata popolare negli anni '90 grazie a un manga che ha completamente cambiato il genere shojo, grazie all'unione delle classiche tematiche femminili con temi più avventurosi e adrenalinici, che raramente all'epoca venivano inseriti nei manga per ragazze. E così, dall'influenza della sua vita nacque Sailor Moon.

A fare da protagonista all'iconico manga, diventato poi anime ancora oggi in corso con dei remake televisivi e cinematografici, c'è la giovanissima Usagi Tsukino, colei che, dopo una trasformazione baciata dal potere della luna e i suoi raggi, diventa Sailor Moon. È una giovane ragazza goffa e vivace che, attraverso una serie di eventi magici, scopre il suo destino come leader delle Guerriere Sailor.

Quando scopre di essere la reincarnazione della guerriera della luna, si unisce a un gruppo e combatte insieme alle altre Guerriere Sailor, tra cui Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus. Forma così un gruppo unico di combattenti che proteggono la Terra da forze oscure e minacce sovrannaturali. Tuttavia, Usagi non è solo guerriera, ma anche giovane ragazza che deve interfacciarsi con i problemi di tutti giorni.

Niente tute particolari o la famosa divisa alla marinara, stavolta Sailor Moon è una ragazza normale in questo cosplay di Usagi Tsukino a letto. DariaSol interpreta una Usagi con un maglione bianco e uno specchio in cui si sta osservando, magari per qualche dilemma d'amore che coinvolge Milord. Usagi Tsukino ha partecipato a tante storie, ecco quali sono le 10 migliori di Sailor Moon.