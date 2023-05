Un cosplay di Sailor Moon fatato e immortale grazie alla foto di Fabibi

Sailor Moon è un'iconica serie di anime e manga giapponese che ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo. Creato da Naoko Takeuchi, Sailor Moon ha debuttato nel 1992 e ha avuto un enorme successo, diventando un fenomeno culturale duraturo.

La trama di Sailor Moon ruota attorno alla protagonista Usagi Tsukino, una ragazza normale che scopre di essere potersi trasformare in una guerriera chiamata Sailor Moon. Usagi e le sue amiche, le guerriere sailor, sono incaricate di proteggere la Terra da forze oscure.

La serie affronta temi come l'amicizia, l'amore, la crescita personale e il potere femminile. Ogni personaggio ha la propria personalità distintiva e lotta con le proprie sfide personali mentre si uniscono per combattere il male. Sailor Moon è diventato un'icona dell'empowerment femminile, poiché le protagoniste dimostrano forza, coraggio e determinazione nel difendere ciò in cui credono. Oltre alla trama coinvolgente, Sailor Moon è noto per il suo stile visivamente accattivante. I costumi delle guerriere Sailor sono riconoscibili in tutto il mondo, con i loro colori vivaci e i fiocchi caratteristici. Gli abiti alla marinara sono l'epicentro di queste trasformazioni, create in maniera tale da conquistare immediatamente tra trasparenze e colori brillanti.

Con il ritorno della serie animata, che culminerà con Sailor Moon Cosmos, c'è un hype rinnovato intorno alla serie. A testimoniarlo c'è questo cosplay di Sailor Moon angelico, in una delle sue ultime versioni, realizzato da Fabibi, grande fan della serie. Il suo vestito alla marinara ma più decorato viene affiancato da ali bianche, la bacchetta e la tiara. In sua compagnia, c'è questo cosplay di Sailor Saturn.