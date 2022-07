Un cosplay di Sailor Moon in queste foto postate in nome della luna

I manga anni '90 che tutti ricordano sono principalmente quelli dedicati ai ragazzi, con shonen come Dragon Ball, Yu degli Spettri, Slam Dunk e altri che la facevano da padrone in quegli anni. C'era però spazio anche per alcune serie di rilievo sul fronte femminile che non si fermavano a una semplice storia amorosa, come Sailor Moon.

La giovane Usami divenne una protagonista iconica che ancora oggi è apprezzata, come confermato dalla riedizione di Sailor Moon arrivata in Italia negli ultimi anni. Quei capelli biondi molto lunghi e l'abito alla marinara che indossa una volta effettuata la trasformazione in guerriera della luna sono elementi molto difficili da dimenticare.

Grazie alla cosplayer Sheliy Midori, la guerriera della luna sbarca nella vita reale. Nella prima foto abbiamo un cosplay di Sailor Moon con un primo piano che ci fa ammirare bene i dettagli sul viso. Nel secondo post disponibile in basso invece c'è la combattente della giustizia vista a figura intera, quindi in modo da farci ammirare perfettamente le qualità del suo costume, con la classica camicetta bianca e la gonna blu, e della posa.

E sempre fermandoci alle guerriere dei pianeti, ecco un cosplay di Sailor Saturn, la combattente della morte.