Un cosplay di Sailor Moon per Halloween, a crearlo è Paris Hilton!

Sailor Moon è un'icona del mondo di manga e anime, essendo stato uno dei prodotti trainanti degli anni '90 e primi anni 2000 sulle televisioni di tutto il mondo. La protagonista ragazza ha aiutato tante giovani spettatrici a trovare un'eroina in cui immedesimarsi, a differenza degli altri anime come Dragon Ball che davano spazio al mondo maschile.

Non è strano quindi che, al giorno d'oggi, ci siano diverse cosplayer a realizzare travestimenti a tema, mostrandosi alle varie fiere col potere della luna bene in vista, anche negli USA considerando il pilot della serie perduta mai realizzata. Tra queste cosplayer ovviamente succede che ci siano anche personalità importanti, cresciute con questo anime. Sailor Moon ha colpito anche Paris Hilton, come si può notare molto chiaramente dalla foto postata recentemente sulla pagina Instagram della famosa ereditiera.

L'album pubblicato mostra questo cosplay di Sailor Moon ovviamente molto diverso dal solito, dato che Paris Hilton ha deciso di modificare enormemente il famoso costume alla marinara con tanta pelle lasciata libera sulla pancia e un costume bianco brillantato. Anche gonna, guanti e stivali subiscono diverse modifiche e in generale c'è un tono molto diverso e più adulto in questo cosplay di Sailor Moon di Paris Hilton. Cosa ne pensate?

Chi ha modificato il costume è la realizzatrice di questo cosplay di Sailor Moon x Moon Knight.