Un cosplay di Sailor Venus adulta e avvenente: la guerriera di Sailor Moon di Khainsaw

Si è concluso da tanti anni il manga di Sailor Moon, la creatura di Naoko Takeuchi diventata, nel giro di pochi anni, uno degli shojo più famosi e venduti al mondo. Già dagli anni '90 questa epica storia di alcune ragazze che combattono contro l'oscurità divenne famosa, anche in Italia, grazie a un anime trasmesso sulle reti Mediaset.

L'anime di Sailor Moon del millennio scorso tuttavia non era fedele alla storia originale, né la concludeva degnamente, ed è per questo che nell'ultimo decennio è stato preparato un remake. Questo nuovo anime si è andato a concludere con il doppio film Sailor Moon Cosmos, con le guerriere sailor che sono andate incontro al loro destino, Sailor Moon in particolare. Si tratta della conclusione di una grande storia, che non ha visto soltanto la giovane Usagi combattere.

Il gruppo di guerriere che prendono il nome dei pianeti del sistema solare può contare diversi membri, ma ce n'è una in particolare degna di nota. Il gruppo delle prime guerriere può infatti contare sulla guida di Sailor Venus, la prima ragazza ad aver risvegliato i poteri, oltre a essere stata anche protagonista di un proprio spin-off. Bionda, con capelli molto lunghi, un fascino invidiabile e un vestito da difensore della giustizia sempre alla marinara a tinte arancioni e bianche, è una delle più potenti del gruppo.

Questo cosplay di Minako Aino alias Sailor Venus creato da Khainsaw promuove un fascino diverso, più adulto e maturo per la guerriera di Sailor Moon, vi piace questa interpretazione? Ed ecco anche un cosplay LGBT di due guerriere sailor.