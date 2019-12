Un cosplay di Saint Seiya dona l'armatura di Pegasus a un inedito ma simpatico cavaliere

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è ritornato alla ribalta. Grazie all'anime in 3DCG di Netflix, la storia creata diversi decenni fa da Masami Kurumada sta godendo di una nuova luce, la quale ha ovviamente avuto effetto anche sui fan. Approfittando di questa situazione, tanti appassionati hanno rispolverato le proprie armature da Cavaliere.

Tra questi c'è EnjoyJP34, utente di Twitter che ha condiviso un particolare cosplay dedicato a Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco. Non siamo infatti davanti alla solita persona vestita con una delle tante armature della saga, bensì possiamo ammirare il cosplay di un bassotto con l'armatura di Pegasus.

La costellazione ha scelto quindi un rappresentante del tutto inedito, come potete vedere nella foto in calce. L'adorabile travestimento del cane ha fatto il giro del web in pochi giorni. Riuscirà il fan di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco a diventare anche un Cavaliere d'Oro?

L'anime di Saint Seiya ha da poco compiuto 33 anni. La saga originale è ancora in corso con diversi sequel e spin-off di vario genere, tra breve e lunga durata, e Masami Kurumada sta per lanciare una nuova storia con il seguito di Saint Seiya Origin in arrivo durante questo mese di dicembre.