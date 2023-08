Un cosplay di Sakura e Tsunade: maestra e allieva insieme in una foto a tema Naruto

Ci sono tanti combattimenti in Naruto, sì, ma la storia non ruota soltanto intorno alle tecniche offensive più mirabolanti e immaginifiche. Ci vuole anche tanto supporto per tenere insieme un gruppo e un intero villaggio, e di questa categoria fanno parte i numerosi ninja medici che operano da dietro le quinte.

Principalmente, questi ninja versati nelle arti mediche possiedono un chakra normale ma un grande controllo su di esso e per questo possono operare senza problemi. Vista la loro importanza, naturalmente, non vengono mai schierati in prima linea, essendo un asset vitale, eppure qualcuno di essi spesso si oppone alle regole per i più svariati motivi. Tsunade e Sakura sono due personaggi femminili iconici nell'universo di Naruto, con entrambe che sono ninja potenti e hanno giocato ruoli cruciali nella trama, in particolar modo nell'ambito medico.

Tsunade è una leggendaria ninja medico e la Quinta Hokage del Villaggio della Foglia. È conosciuta per la sua incredibile forza fisica e abilità di guarigione, entrambe manifestazione del Byakugo, il sigillo sulla fronte nel quale accumula continuamente chakra per usarlo poi al momento opportuno.

Sakura, d'altra parte, è una giovane ninja ambiziosa e dedicata che sogna di diventare una kunoichi d'èlite. Inizialmente, è dipinta come un personaggio debole, ma nel corso della serie si sviluppa in una combattente potente sotto la guida di Tsunade. La sua abilità medica si rivela vitale durante le battaglie, riflettendo il suo desiderio di proteggere i suoi amici e il suo villaggio.

Entrambe le donne incarnano forza e determinazione e non è un caso se si gettano anche a testa bassa negli scontri nonostante i loro ruoli. Eccole in un doppio cosplay di Sakura e Tsunade, maestra e allieva insieme, in questo cosplay a tema Naruto ripreso ai tempi di Shippuden.