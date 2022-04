Un cosplay di Mai Sakurajima, la Bunny Girl di Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl

Di light novel in Giappone ce ne sono tante. Il reparto è davvero prolifico e spazia dagli spin-off e adattamenti di manga e anime a prodotti originali. Questi ultimi, a loro volta, spaziano tra tanti generi e non si limitano soltanto agli isekai, lasciando spazio anche a romance e slice of life come Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl.

In una storia che incrocia appunto spicchi di vita quotidiana dei protagonisti e un velo di romanticismo, questa light novel scritta da Hajime Kamoshida, che si avalla dell'aiuto di Keiji Mizoguchi ai disegni, è ancora in corso e ormai ha diversi volumi alle spalle, grazie anche a una produzione che continua dal 2014. Contemporaneamente, ha ricevuto anche un adattamento manga e un anime, culminato nel film di Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl The Movie.

Ormai la Bunny Girl per eccellenza, Mai Sakurajima, è ben conosciuta a tutti i fan di anime e manga, anche quelli che non hanno avuto contatto diretto con la serie tramite i vari prodotti ufficiali. La ragazza con il costume da coniglietta è entrata nell'immaginario, dopo che la maggior parte della serie l'ha vista con quell'outfit. Anche Miss Bri la vede così, come si vede in questo cosplay di Mai Sakurajima da Bunny Girl.