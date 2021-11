Un cosplay di Mai Sakurajima in versione coniglietta: la Bunny Girl colpisce con Nekoneko

Il mondo delle light novel in Giappone è molto attivo e negli ultimi anni si è espanso parecchio. Non ci sono però solo le storie d'azione alla Sword Art Online, bensì anche lavori romantici e slice of life come Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai, conosciuto in occidente come Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl.

Un altro titolo con cui è conosciuto è Bunny Girl Senpai, riferimento palese alla protagonista Mai Sakurajima, che prende spesso l'aspetto di una ragazza con vestito da coniglietta, a volte intero e a volte soltanto con qualche accessorio. La serie è diventata un successo, così come il film di Bunny Girl Senpai che ha ottenuto ottimi risultati in Giappone, cementando la serie nel fandom.

Ciò ha suscitato nel pubblico anche la creazione di alcuni cosplay a tema Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, con Mai Sakurajima bersaglio preferito delle cosplayer. Vi abbiamo già presentato un cosplay della Bunny Girl Senpai di Aka Purin, con l'immancabile vestito che richiama la rivista Playboy, ma anche dall'Asia arrivano proposte su questo personaggio. La cosplayer di Singapore Nekoneko è la nuova modella a interpretare Mai Sakurajima in un cosplay, come si può vedere dall'album di foto in basso.