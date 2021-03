Questo cosplay di Scarlet Witch vi stregherà: il personaggio Marvel ricreato da Candylion

Scarlet Witch è un personaggio fondamentale dell'universo Marvel fumettistico. Per diversi anni, è stata al centro di varie trame e ha fatto parte di diversi gruppi super eroistici. I suoi poteri particolari sono tra i più potenti di quest'universo.

Ma il personaggio non ha avuto vita lunga soltanto nei fumetti della Marvel. Con l'inizio del Marvel Cinematic Universe, sono state gettate le basi anche per l'apparizione di Wanda nel mondo cinematografico, avvenuto in Avengers: Age of Ultron. La storia di Scarlet Witch nel mondo del live action è stata dura e ricca di difficoltà, che sono aumentate film dopo film.

La Marvel ha però deciso di approfondire ancora una volta il personaggio con l'apprezzata serie WandaVision disponibile su Disney+, dove è stata protagonista insieme al suo amato Visione. Questa nuova versione di Wanda ha incentivato i fan che si sono lanciati in nuovi cosplay.

Negli ultimi giorni, la cosplayer Candylion ha deciso di interpretare proprio Scarlet Witch col cosplay che vedete in basso. L'eroina della Marvel si mostra in uno dei suoi costumi più iconici, e che abbiamo visto utilizzare anche nella serie TV di Disney. I suoi poteri faranno effetto anche in quest'altra versione?