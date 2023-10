Un cosplay di Sebastian, il Black Butler dell'anime che sta per tornare

Yana Toboso si è lanciata nel mondo dei manga scrivendo dojinshi yaoi e boys love per diversi anni, prima di entrare poi ufficialmente sotto l'ala della casa editrice Square Enix, pubblicando sulla rivista mensile GFantasy il manga Kuroshitsuji, meglio conosciuto in tutto il resto del mondo con il titolo Black Butler.

Questo manga scritto e illustrato da Yana Toboso segue la vita del giovane aristocratico Ciel Phantomhive, Black Butler è ambientato nell'Inghilterra del XIX secolo in pieno periodo vittoriano, cosa che contraddistingue il manga con l'inserimento di elementi di quel periodo. Ciel è diventato un demone dopo aver fatto un patto con un demone di nome Sebastian Michaelis.

In cambio della sua anima, Sebastian si impegna a servire fedelmente Ciel fino a quando non si vendicherà dei responsabili della morte dei suoi genitori. Sebastian Michaelis è il personaggio principale e il demone domestico di Ciel. È un demone molto abile e un maggiordomo impeccabile, con un aspetto affascinante e modi impeccabili. La sua vera forma demoniaca è spesso nascosta dietro una facciata di eleganza e calma. La sua abilità culinaria, le capacità nelle arti marziali e la sua lealtà assoluta a Ciel lo rendono un personaggio molto amato dai fan del manga e dell'anime.

La serie è rinomata per il suo stile gotico, il suo umorismo nero e i suoi personaggi complessi, cosa che hanno valso a Black Butler diversi anime, ma non solo. Infatti la presenza di Sebastian vive anche nei cosplay che ogni tanto vengono pubblicati in rete. Nonostante non sia più sulla cresta dell'onda, anche a causa dell'assenza di lungo periodo dagli schermi di un anime consolidato, Xiaoju ha proposto ai suoi fan il famoso maggiordomo in un primo piano disponibile nella foto in basso. E lo stesso personaggio potrete rivederlo nella nuova stagione di Black Butler in arrivo nel 2024.