Il cosplay di sexy Meg diventa realtà: la foto di Khainsaw con la Griffin alternativa

La famiglia americana dei Griffin ormai è ben scolpita nella mente di tutti: un padre grasso e stupido, una moglie bella, un cane parlante, una primogenita bruttina, un secondogenito molto simile al padre e infine un bambino geniale e malvagio. L'universo di Seth MacFarlane vede proprio nei Griffin una delle serie più importanti e famose.

La famiglia di cinque membri però non è sempre stabile. O meglio, più volte, a causa delle bizzarre invenzioni del piccolo Stewie, gli spettatori hanno potuto assistere alle realtà alternative dei Griffin. Viaggiando di mondo in mondo, i Griffin diventano personaggi di altri cartoni animati, oggetti inanimati oppure vengono proiettati in linee temporali alternative.

In una delle linee temporali visitate da Stewie e Brian, la chiesa non è mai esistita e per questo l'umanità è più sviluppata a livello tecnologico. Ciò ha portato la creazione di una sexy Meg, con la figlia bruttina dei Griffin che finalmente può vantarsi per la sua bellezza. Pur apparendo in pochi secondi, questo personaggio è rimasto scolpito nella mente dei fan.

La cosplayer Khainsaw propone un cosplay di sexy Meg, come si può vedere dalle foto in basso. È abbastanza somigliante al personaggio visto nella linea temporale alternativa visitata da Stewie e Brian? Sempre dall'universo di Seth MacFarlane c'è stato anche un cosplay di Hayley, mentre uno dei recenti episodi dei Griffin si è lanciato in un meme con Jojo.