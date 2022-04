Un cosplay di Shikimori dal nuovo anime della stagione

Negli ultimi mesi sono arrivati una valanga di video e trailer che illustravano i personaggi principali dei nuovi anime in arrivo durante l'anno. Come sempre, ci sono tanti generi in produzione: action, comici, slice of life e non mancano anche i romcom. In questo genere, c'è stato il trailer di Shikimori's Not Just a Cutie.

Nato dal manga di Keigo Maki pubblicato dal 2019 e noto in Giappone col titolo Kawaii dake ja Nai Shikimori-san, l'anime in questione è uno degli arrivi della stagione primaverile. Con la sua prima stagione ha già messo in risalto il particolarissimo rapporto tra Izumi, un ragazzo perennemente sfortunato, e la sua ragazza Shikimori che, come dice il titolo, non è soltanto carina in senso estetico ma è anche cool e tosta nell'atteggiamento. Shikimori's Not Just a Cutie sta avendo qualche problema di produzione, ma ciò non sta impedendo al pubblico di godersi le vicende dei due giovani protagonisti.

La cosplayer nipponica Seracoss si è già fatta colpire dal carattere della protagonista con i capelli rosa. ha voluto quindi interpretarla indossando una parrucca e la divisa scolastica per presentare il suo cosplay di Shikimori. Riuscirà a essere anche lei come la Shikimori dell'anime, conquistando Izumi?