Un cosplay di Shikimori, la protagonista dell'anime della stagione primaverile

Il povero Izumi ha avuto a che fare - e avrà a che fare con essa per ancora molto tempo - con una vita ricca di sfortune, che sembra non volersi placare. Ogni giorno rischia la sua vita per qualche motivo, ma da quando ha avuto il coraggio di dichiararsi alla bella Shikimori, la sua vita è cambiata completamente.

La prima stagione di Shikimori-san è stata fermata dal Covid-19, ma le caratteristiche di questa ragazza sono comunque diventate degno di nota. Molto cool, come non manca mai di far notare il suo fidanzato, è in grado di sovvertire i colpi di sfortuna che puntualmente arrivano nelle situazioni più disparate. Questa commedia romantica si è ritagliata una buona fetta di pubblico, per questo in rete non mancano i cosplay di Shikimori-san.

Una delle fan più affezionate dell'anime è stata indubbiamente Seracoss, che già aveva messo in scena una rappresentazione della protagonista ma con la divisa invernale. Adesso invece, eccola che si prende cura del suo ragazzo con una bottiglia d'acqua, per poi tornare a scuola con la divisa estiva composta semplicemente da una camicetta bianca e un fiocco rosso.

Anche in questa versione fa capire che farà sempre attenzione a ogni situazione che coinvolgerà il povero Izumi, che sono state riprese bene come si vede nel confronto con il manga di Shikimori.