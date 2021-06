Un cosplay di Shinobu Kocho della russa Ays: il personaggio di Demon Slayer prende vita

Tra i cacciatori di demoni, i più forti sono conosciuti come Hashira. Questi personaggi, tra i più potenti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, finora sono apparsi molto poco. Con la riunione alla fine della stagione 1 li abbiamo conosciuti tutti, anche se non li abbiamo visti all'opera.

Di questo particolare gruppo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, oltre Giyu Tomioka, la prima che abbiamo visto in azione è stata Kocho Shinobu, Hashira degli insetti e che è stata fondamentale al monte Natagumo per salvare Tanjiro e gli altri dai demoni della famiglia di Rui. La donna, che combatte con una nichirin molto particolare, è in grado di sfruttare un veleno che fa sciogliere i demoni e quindi utilizza tecniche e respiri diversi da quello degli altri combattenti.

Un cosplay di Kocho Shinobu realizzato dalla modella russa MK Ays ci ricorda il fascino e il carattere di questo personaggio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. In basso possiamo osservare varie foto dove la cosplayer si fa ritrarre con l'abito tipico dei cacciatori di demoni, accompagnato da un haori a tema coleotteri. Finiscono il travestimento i capelli con una sfumatura di viola e il fermaglio a forma di ali di farfalla che mantengono i capelli.

La cosplayer Ays ha presentato anche altri personaggi di Demon Slayer con il cosplay di Mitsuri Kanroji e un cosplay particolare di Nezuko Kamado.