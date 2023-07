Un cosplay di Spider-Gwen italiano vi catturerà nella sua tela

Il mondo di Spider-Man è un universo vasto e complesso, pieno di avventure e personaggi iconici. Uno degli aspetti più affascinanti di questo mondo è la presenza di universi alternativi, che permettono di esplorare diverse versioni del leggendario supereroe.

Ci sono sempre stati tanti universi alternativi per Spider-Man. L'indimenticabile Uomo Ragno è stato protagonista di storie che lo hanno portato in altre realtà, o a contatto con altre sue versioni. Come dimenticare, ad esempio, il cartone animato americano che lo costrinse a una pericolosa missione con altri suoi alter ego.

L'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse non ha fatto altro che rendere ancora più intense queste operazioni di universi alternativi, con tante versioni dell'arrampicamuri arrivate su schermo. Grazie al concetto di multiverso, abbiamo avuto la possibilità di vedere diverse incarnazioni di Spider-Man, ognuna con la sua storia unica e le sue sfide. Alcune delle versioni più celebri includono Spider-Man Noir, un eroe degli anni '30, e Spider-Man 2099, proveniente da un futuro distopico. Tra queste, c'è anche una spararagnatele al femminile.

Uno dei personaggi più amati degli universi alternativi di Spider-Man è Spider-Gwen, diventata rapidamente una delle eroine Marvel più moderne e tecnicamente ben realizzate. In questo universo, Gwen Stacy è la protagonista e indossa il costume di Spider-Woman. La sua storia si sviluppa in modo diverso da quella del classico Spider-Man, e Gwen deve affrontare le sue sfide e responsabilità come supereroina.

Diventata ormai popolarissima, ci sono in rete tantissimi cosplay di Spider Gwen con il suo costume bianco e rosa diventato ormai riconoscibilissimo e già iconico. La realizzazione del video e delle foto disponibili nel post Instagram in basso è a opera di Mochi Chuu, cosplayer nostrana che ha quindi realizzato una Gwen italiana. Vi aspettavate un simile successo, per il personaggio, che è diventato anche protagonista di crossover con My Hero Academia?