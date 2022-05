Un cosplay di Spider Gwen, dal Multiverso di Spider-Man

Spider-Man è un personaggio iconico e che ha trainato per tanto tempo la casa fumettistica Marvel. Diversi scrittori hanno pensato di narrare diverse fasi della vita dell'arrampicamuri di Manhattan con una storia travagliata alle spalle, dando, nel tempo, vita a nuove versioni di Peter Parker, così da portare una ventata d'aria fresca.

Ci si è poi aperti al Multiverso di Spider-Man che ha visto la tuta rossa e blu non più solo in dosso a Peter, ma anche ad altri personaggi, che hanno poi apportato variazioni al costume e allo stile dell'eroe della Casa delle Idee. Una delle versioni che più hanno guadagnato più trazione negli ultimi anni è Spider Gwen, nata in un universo dove è Peter Parker a morire mentre Gwen Stacy ottiene i poteri da ragno, lanciandosi a difendere New York con una tuta nera, rosa e bianca con cappuccio.

L'universo di Gwen si sta espandendo man mano mentre su di lei iniziano a nascere anche altri rumor e progetti cinematografici. Intanto, per vedere in versione live action, dobbiamo rivolgerci ai cosplay di Spider Gwen, uno dei quali è stato realizzato di recente da CarryKey che mostra la sua versione dell'arrampicatrice in versione spensierata, con auricolari e ragnatela dondolante.

Un illustratore ha invece pensato a Gwen in versione Wolverine, mostrata in una fan art unica.