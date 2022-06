Un cosplay di Spider-Gwen, la Spider-Man alternativa di Gwen Stacy

La nascita di Spider-Man negli anni '60 per mano di Lee e Ditko ha segnato un punto di svolta importante per il mondo dei fumetti. Col tempo, quel progetto si è evoluto dando vita a molte ramificazioni, la maggior parte delle quali radicate nello stesso universo. Ma non mancano altre versioni alternative di Spider-Man.

Il vasto Ragnoverso ha portato con sé tante versioni di Spider-Man, alcune futuristiche e altre noir, e poi c'è anche una Terra particolare dove non è Peter Parker a diventare l'Uomo Ragno, bensì Gwen Stacy, una delle sue fiamme. La ragazza che morì per un incidente scatenato da uno scontro con Goblin, in quest'universo è ancora viva ed è stata lei a venir morsa da un ragno radioattivo. Nasce così Spider Ghost, denominata anche Spider-Gwen.

Con la popolarità sempre crescente della testata, anche le cosplayer hanno iniziato a fare attenzione a questo personaggio, in attesa che Sony e Marvel decidano di portarlo sul grande o sul piccolo schermo con qualche live action ben realizzato. Stavolta è la cosplayer Lili Erlih a vestire i panni di Spider-Gwen in questo cosplay. Tuta rosa, bianca e nera, capelli biondi e qualche piercing in viso per emulare questa versione unica di Gwen Stacy.

